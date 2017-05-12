Государственный поисковик «Спутник» оказался на грани закрытия

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Возможно будет закрыта или пройдёт переориентирование на другие задачи государственная поисковая система «Спутник».

Поисковик «Спутник» был запущен в 2014 году, однако так и не смог завоевать популярность у пользователей Интернета.

Судьбу «Спутника» будет решать новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Окончательный вердикт озвучат до 1 июня.

На данный момент одним из вариантов рассматривается возможность переориентировать «Спутник» на задачи по обработке "больших данных" (Big Data). Развитие этого направления изначально спонсирует "Ростелеком". Первый вклад компании в поисковик, на старте проекта, составил 20 миллионов долларов. Однако полную сумму вложений не раскрывается. Правительство вложило в "Спутник порядка 800 миллионов рублей в 2015 году и 150 миллионов рублей составил убыток того же года.

На данный момент «Спутник» так и не достиг заявленных 1% от доли всего поиска на территории России.

Источник: Ведомости