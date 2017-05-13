Карточки на продукты начнут выдавать малоимущим не ранее 2018 года

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Об дате запуска программы сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках круглого стола в ТПП.

Министр также подчеркнул, что термин "продовольственные карточки" будет заменен на "продовольственные сертификаты".

Ранее 10 мая министерство финансов РФ дало принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущим.

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию, сообщает ТАСС.

ействие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары.

Источник: ТАСС