В Госдуме предлогают отдавать детей под опеку только родственникам

/В России/

В Государственной думе предложили отдавать детей под опеку только их родственникам, что, по мнению депутатов, позволит избежать случаев приёма ребёнка в семью из корыстных побуждений и превращения опекунства в бизнес.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец является соавтором законопроекта. «Случается даже так, что детей уже нет в живых или они становятся беспризорниками, а семьи продолжают годами получать за них деньги», — говорит председатель.

Предполагается, что посторонние для ребёнка люди должны иметь возможность лишь усыновлять детей — такая форма принятия в семью не предусматривает выплаты пособий на содержание подопечного.

По мнению Волынец, в ряде случаев, когда детей принимают под опекунство из корыстных побуждений, им лучше оставаться в детском доме, где существует необходимый надзор и действуют проверяющие структуры.

Источник: RT