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Минобороны России заключило контракт на поставку партии радиолокационных комплексов «Небо-М»

В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 Министерство обороны Российской Федерации и АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» заключили контракт на поставку мобильных трехкоординатных многодиапазонных радиолокационных комплексов средних и больших высот боевого режима межвидового применения «Небо-М».

В комплексе использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии стелс. Для РЛК характерно малое время завязки трасс по высокоскоростным целям, высокий темп обновления и выдачи информации, в том числе по скоростным и маневрирующим целям, большие дальности обнаружения пусков баллистических ракет, большие потолки в режиме сопровождения баллистических целей.

 В режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км, на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18 тысяч км/ч.

 В секторном режиме комплекс может отслеживать до 20 целей на дальности до 1800 км и на высотах до 1200 км.

Источник: МО РФ

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Категория: Новости / В России

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