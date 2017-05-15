Минобороны России заключило контракт на поставку партии радиолокационных комплексов «Небо-М»

/В России/

В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 Министерство обороны Российской Федерации и АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» заключили контракт на поставку мобильных трехкоординатных многодиапазонных радиолокационных комплексов средних и больших высот боевого режима межвидового применения «Небо-М».

В комплексе использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии стелс. Для РЛК характерно малое время завязки трасс по высокоскоростным целям, высокий темп обновления и выдачи информации, в том числе по скоростным и маневрирующим целям, большие дальности обнаружения пусков баллистических ракет, большие потолки в режиме сопровождения баллистических целей.

В режиме кругового обзора комплекс обеспечивает работу на дальности от 10 до 600 км, на высотах до 600 км. Одновременно сопровождается до 200 трасс целей с радиальными скоростями до 18 тысяч км/ч.

В секторном режиме комплекс может отслеживать до 20 целей на дальности до 1800 км и на высотах до 1200 км.

Источник: МО РФ