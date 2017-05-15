В ходе сбор-похода корабли Каспийской флотилии прошли более 1000 морских миль и провели боевые стрельбы в море

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Отряд кораблей Каспийской флотилии, в составе малого ракетного корабля (МРК) «Углич» и приданных судов обеспечения, в ходе проведения сбор-похода в Каспийском море отработал комплекс учебно-боевых задач.

В морских полигонах экипаж МРК «Углич» выполнил боевые упражнения по стрельбе из артиллерийских установок по морским, береговым и воздушным целям.

Военные моряки также провели учения по борьбе за живучесть и организации управления поврежденным кораблем в ходе условного навигационного происшествия.

В районах интенсивного судоходства рулевые и штурманы отработали корабельные учения по совместному маневрированию и управлению отрядом кораблей, применяя способы движения различными строями (строй пеленга, кильватера, уступа).

При пополнении материальных запасов от судна обеспечения отработано корабельное учение «подход к заправщику для приема запасов ГСМ способом «борт о борт».

Перед возвращением в пункты базирования отряд кораблей во взаимодействии с авиацией провёл совместные учения по противовоздушной обороне, в ходе которых был выполнен комплекс мероприятий по поиску и сопровождению воздушных целей, наведению на морскую цель авиации с дальнейшим её уничтожением.

За пятнадцать дней нахождения в море корабли прошли около 1000 морских миль (около 1800 км.) и провели порядка 50 различных корабельных учений.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа