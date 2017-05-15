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На Балтийский флот прибывают призывники из более 20 регионов России

В ходе весенней призывной кампании для прохождения военной службы по призыву на Балтийский флот продолжается прибытие новобранцев из более чем 20 субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день в соединения и воинские части флота уже прибыли свыше 10 воинских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Брянска и Липецка. До конца призывной кампании, которая продлится до 15 июля, в Калининградскую область на комплектование воинских частей и кораблей Балтийского флота ожидается прибытие более 1200 человек из областей и республик Российской Федерации.

Кроме того, в соединения и части флота начинают прибывать младшие специалисты, которые распределены для дальнейшей военной службы на Балтийский флот после прохождения обучения в учебных частях. В основном, это механики-водители многоосных автомобилей, радиотехники, связисты, водолазы, акустики. Военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях Балтийского флота на должностях сержантов и старшин. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме. Всего ожидается прибытие около двух тысяч младших специалистов.

В общей сложности, до конца весенней призывной кампании соединения и воинские части Балтийского флота пополнят более трех тысяч новобранцев, в том числе из Калининградской области, а также военнослужащих, окончивших учебные части.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

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Категория: Новости / В России

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