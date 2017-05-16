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Самолет МС-21 выполнил рулежки в рамках подготовки к летным испытаниям

Самолет МС-21-300-0001 готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода.

«В настоящее время специалистами ПАО "ОАК" выполнен полный комплекс работ по подготовке самолета МС-21 к началу летных испытаний. 13 мая на аэродроме в г. Иркутск были выполнены первые рулежки и пробежки летного экземпляра самолета. Летные испытания машины начались, подготовка к первому вылету идет согласно утвержденном графику», - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В рамках подготовки к первому полету ведутся также проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки. Сообщает  Минпромторг

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Категория: Новости / В России

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Самолет МС-21 выполнил рулежки в рамках подготовки к летным испытаниям

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