Группы разминирования ЮВО обезвредили более 250 взрывоопасных предметов на сельской земле

/В России/

В Южном военном округе (ЮВО) с начала зимнего периода обучения подвижные группы разминирования извлекли и обезвредили более 250 различных боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) на территории Республики Северная Осетия – Алания, Республики Чечня, Республики Дагестан и Республики Ингушетия.

Всего создано около 20 подвижных групп разминирования из состава воинских частей и соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО. Они созданы для взаимодействия с администрацией районов и военными комиссариатами, от которых поступают заявки на разминирование экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий.

«Главы районов оказывают военным инженерам всю необходимую помощь в организации и проведении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов, что позволяет качественно и в срок выполнить задачи по разминированию» - пояснил начальник инженерных войск 58-й армии полковник Андрей Гандзюк.

Подразделения разминирования оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки ВОП. К выполнению задач привлекаются также специальные собаки минно-розыскной службы. Группы разминирования снабжены эффективными средствами защиты - общевойсковыми комплектами разминирования.

В текущем году в инженерно-саперные подразделения ЮВО будут поступать современные общевойсковые комплекты разминирования (ОВР), предназначенные для повышения безопасности сапера при разминировании местности и объектов вручную. В состав комплекта входит шлем с фронтальной защитой сапера, а также различные специальные средства для обезвреживания взрывных устройств.

Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Источник: пресс-служба Южного военного округа