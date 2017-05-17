На Бизон-Трек-Шоу 2017 впервые будут одновременно стартовать по три и по пять трактористов

/В России/

В регламенте гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» произошло существенное изменение. Если раньше спортсмены начинали выбывать с первых этапов, то теперь организаторы предоставили им возможность лучше проявить себя – справиться с волнением и почувствовать трассу. В ходе первого, второго и третьего этапов все гонщики будут накапливать балы. Объективно сформировать турнирную таблицу поможет использование скоростного коэффициента. В соответствии с рейтингом результативности определят участников для четвертого испытания. На этом рубежном этапе назовут 10 лучших пилотов, которые и продолжат гонку.

Путь к победе для сельских гонщиков станет значительно сложнее. Впереди 15 км тяжелой борьбы. (Для сравнения, в 2015 году дистанция равнялась 11 км, а, например, в 2008-м она была всего 8 км.) Дорога разделена на 6 отборочных и 2 финальных этапа. Для трактористов приготовили опасные повороты, трамплины, водные препятствия и рискованные скоростные участки. Стартовать они будут не только в парах, но и в тройках, пятерках и, возможно, даже в группах из шести гонщиков. Главная задача – позволить участникам показать свои лучшие спортивные качества.

В Бизон-Трек-Шоу 2017 сразятся около 30 механизаторов. Сельхозпредприятия завершают подготовку техники к соревнованиям. Главные призы для аграриев предоставит Правительство Ростовской области. Трем лучшим гонщикам вручат тракторы, за четвертое место подарят дисковую борону.