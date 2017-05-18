Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии переоденутся в уникальную облегченную полевую форму одежды

/В России/

В начале летнего периода обучения весь личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии переоденется в уникальную облегченную полевую форму одежды.

Специальная форма позволит значительно облегчить условия службы военнослужащих, особенно в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах под открытым солнцем, где температура воздуха в летнее время достигает выше 40 градусов.

Уникальность облегченной формы состоит в повышенной износоустойчивости, улучшенным характеристикам по термовлагорегуляции и вентиляции, а также светлому бежевому цвету, отражающему лучи солнца.

Данная форма одежды разработана специально для военнослужащих Вооруженных Сил РФ, проходящих службу в местностях с жарким климатом. В ее производстве применены новые ткани, нитки и фурнитура.

В комплект специальной формы входят полевая фуражка, панама, костюм (куртка, брюки и шорты), футболка, носки и ботинки с высокими берцами в облегченном варианте.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа