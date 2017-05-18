В Балтийске состоялся парад войск Балтийского гарнизона, посвященный 314-годовщине со Дня основания Балтийского флота

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Сегодня в главной военно-морской базе Балтийского флота (БФ) г. Балтийске прошел парад войск Балтийского гарнизона, посвященный 314-й годовщине со дня образования старейшего военно-морского объединения России. В параде приняло участие более 500 военнослужащих БФ, представляющих корабельные и береговые части флота. Командовал парадом командир Балтийской военно-морской базы (БВМБ) контр-адмирал Александр Щербицкий, а принимал парад – командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

В своем поздравлении вице-адмирал Александр Носатов отметил, что сегодня Балтийский флот является надежным форпостом Отечества в западном регионе, где обеспечивает стабильность военно-политической обстановки и государственные интересы Российской Федерации. Итоги боевой учебы показывают, что флот отвечает современным реалиям и способен решать поставленные задачи не только в ближней морской зоне и на побережье, но и в удаленных районах Мирового океана.

Торжественным маршем по площади Балтийской Славы прошли парадные расчеты офицеров штаба БВМБ, моряков-балтийцев, военнослужащих морской пехоты береговых войск БФ. Завершился военный парад прохождением военного оркестра штаба БВМБ.

После завершения парада на площади состоялось выступление вокально-инструментального ансамбля морской пехоты «Черные береты», плац-парад роты почетного караула соединения морской пехоты Балтийского флота, показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты.

До 16 часов на площади будет проходить информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать», в ходе проведения которой будет функционировать мобильный пункт набора на военную службу по контракту.

Весь праздничный день для гостей организовано посещение шести кораблей БФ, ошвартованных на причале около площади Балтийской Славы, а также выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-морского флота России. Среди экспонатов выставки – новейшие ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», бронетранспортеры БТР-82, минно-торпедное вооружение и аварийно-спасательное оборудование.

В музее Балтийского флота гости смогут увидеть экспозицию, посвященную 314-годовщине Балтийского флота.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту