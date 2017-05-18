Бюджетные деньги на помощь ипотечникам закончились до рассмотрения всех заявок

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Средства, выделенные на государственную программу по реструктуризации ипотечных кредитов, закончились до ее официального завершения.

Программа поддержки ипотечников, запущенная весной 2015 года. формально действует до 31 мая 2017 года. Однако уже в конце марта, как стало известно изданию, выделенные на нее средства закончились.

В феврале—апреле 2017 года, сообщили газете источники в правительстве, было подано более 30 тысяч заявок на реструктуризацию проблемной ипотеки — больше, чем за два предыдущих года существования программы.

Из поступивших заявок, по данным источников издания, будут удовлетворены лишь около 500. На еще более чем 20 тысяч обращений, соответствующих критериям программы, средств уже нет.

Затраты на подготовку документов, необходимых для рассмотрения заявки, ипотечникам компенсировать не планируется. Стоимость пакета справок и выписок, требовавшихся для участия в программе, составляет несколько тысяч рублей, отмечает «Коммерсант».

Возможность продления программы помощи ипотечникам обсуждается в правительстве. Однако единого мнения по поводу целесообразности продления программы и выделения на нее дополнительных средств у профильных ведомств нет.

«По условиям программы, она заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок нельзя было приостановить, но при этом изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится», — пояснил источник, близкий к АИЖК. Коммерсант

Госпрограмма помощи взявшим ипотечный кредит была запущена в апреле 2015 года. Реализацией программы занималось Агентство по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), получившее на эти цели из бюджета 4,5 миллиарда рублей.

По условиям программы, банки реструктурировали проблемную ипотеку по ставке для клиента не выше 12 процентов годовых.

Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) компенсировалась банкам государством.

Один заемщик в рамках программы может получить от государства помощь в размере не более 600 тысяч рублей.

Источник: Медуза