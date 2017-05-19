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В Росгвардии будут готовить специалистов по мониторингу соцсетей

Росгвардия планирует готовить специалистов по мониторингу социальных сетей в контексте противодействия экстремизму и терроризму.

"Специалисты, занимающемся мониторингом угроз, для нас являются дефицитными, поэтому мы хотим эту деятельность совершенствовать", - сказал первый замглавы ведомства Сергей Меликов.

"Мы сегодня видим очень серьезную угрозу со стороны деструктивных сил, прежде всего тех, которые проповедуют радикальные взгляды, которые при определенных условиях перетекают в экстремистскую и террористическую направленность. Для того, чтобы предупреждать эти действия, мы должны их предугадывать. Объектом этой деятельности являются IT-технологии, в том числе соцсети. Мы хотим найти возможность, чтобы на определенном этапе противодействовать этим угрозам, чтобы на определенном этапе можно было их пресечь", - отметил Меликов.

"Однако это вне рамок оперативно-разыскной деятельности и вне информационного противоборства - это задачи других ведомств. А вот мониторить ситуацию и пытаться ей противостоять - безусловно", - добавил Меликов.

Источник: ТАСС

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Категория: Новости / В России

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