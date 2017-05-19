Игорь Кондратьев: Губернатор осмотрел главный центральный пляж Анапы. Результат ожидаем

/В России/

– Я с трудом отличил бы этот пляж от дикого. Анапа – это детский город-курорт, а у нас полоса препятствия из завезенного песка. Никакого комфорта для людей, – заметил губернатор края. Цитирую по пресс-службе администрации края.

Властям Анапы повезло, что с губернатора не потребовали 100 рублей.. Как это принято при входе на многие пляжи. Ну и еще 50 за право постоять в тени.

А немного позже губернатор напомнил главе города-курорта, что «обустройство пляжей не должно влиять на их доступность для отдыхающих». В качестве примера глава региона привел Бугазскую косу в Анапе, где был оборудован шлагбаум и платный вход». Еще одна цитата.

Скандал с сносом лагеря серферов крайне показателен. И не только для Анапы. Местные власти «невидят» цепей и шлагбаумов, загородивших подходы к морю. Надо с краевого уровня прописать хороших офтальмологов в синих мундирах. И губернатор уже попросил правоохранителей разобраться, кто и почему перекрывает дороги. В Анапе проходят субботники. Вот и сносите шлагбаумы. Приехали спросили, «чей туфля», раз ничей под снос. Стоит активнее работать и местным общественникам. По каждому факт перекрытия дороги сообщайте в полицию. Цепь поперек дороги с точки зрения закона это:

Организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных коммуникаций, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.2 и статьей 20.2.2 настоящего Кодекса, - (в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста часов; на должностных лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)