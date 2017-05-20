В Сочи прошли учения кинологов МЧС

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В рамках комплексных тактико-специальных учений кинологические расчеты МЧС России в течение двух дней отрабатывали действия по ведению поисково-спасательных работ при ЧС в горно-лесной местности и при происшествиях техногенного характера.

По легенде первого дня учений, в результате землетрясения произошло обрушение здания. Перед кинологами стояли следующие задачи: провести разведку в зоне ЧС, работая в паре с собакой обнаружить пострадавших, в случае необходимости оказать им доврачебную помощь и передать сотрудникам Скорой помощи.

Во второй день тренировки спасатели отрабатывали десантирование с борта вертолета Ка-32 МЧС России. Кинологические расчеты на веревке при помощи спускового устройства спускались на ограниченную площадку.

Кроме того, кинологи вели поиск потерявших в лесу людей. Совместно со своими питомцами искали пострадавших, которые оказались под грудой камней из-за обвала горной породы.

Также спасатели эвакуировали на носилках пострадавшего со скального участка «Виа феррата» и переправлялись по навесным переправам.

В учениях принимали участие кинологи из городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также г. Казань.

Источник: Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного