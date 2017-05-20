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Скончался главный уфолог России

Вадим Чернобров, глава проекта “Космопоиск”, умер в ночь с 17 на 18 мая. Об этом первым сообщил на личной странице Черноброва ВКонтакте, его сын — Андрей. Главному уфологу страны был 51 год. Причина смерти тяжелая продолжительная болезнь, которую Вадим Чернобров старательно скрывал от окружающих.

«Около 3:30 в Москве на 52-м году жизни после тяжелой болезни скончался руководитель и идейный вдохновитель «Космопоиска» Вадим Чернобров», — сказано в сообщении.

Волгоградцам он был хорошо известен тем, что постоянно проводил исследования в аномальной зоне Жирновского района региона под названием Медведицкая гряда. Там, по словам местных жителей и по результатам многочисленных наблюдений, неоднократно проявляли активность инопланетные цивилизации.

Чернобров с членами «Космопоиска» каждый год ездил на Кубань исследовать загадочные круги на полях, сам часто бывал в разных аномальных местах, отметил интернет-портал therussiantimes.com. 

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Категория: Новости / В России

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