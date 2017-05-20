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МВФ хочет повысить пенсионный возраст россиян

Пенсионная реформа могла бы способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, говорится в заключительном заявлении МВФ после традиционного визита сотрудников в Россию.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Ранее экс-глава Минфина Алексей Кудрин подготовил для президента Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров. По его мнению возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Повышение необходимо проводить начиная с 2019 года.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что такое предложение Кудрина по сокращению числа пенсионеров имеет сомнительные экономические выгоды и маловероятно, что такой вариант будет реализован в ближайшем будующем. По мнению Рязанского, на первом месте при выстраивании пенсионной системы должны быть продолжительность жизни и активного возраста россиян.

Источник: РИА Новости

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Категория: Новости / В России

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