250 социальных проектов Ростовской области поступило на конкурс «Воля и великодушие»

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В Ростовской области закончился прием заявок от менеджеров социальных проектов для участия в конкурсе «Воля и великодушие». Итоги конкурса будут объявлены на окружном форуме активных граждан «Сообщество» в ЮФО, который пройдет в Ростове-на-Дону 9 и 10 июня.

Инициатор конкурса, член ОП РФ Леонид Шафиров отметил рекордное для конкурса регионального уровня количество проектов: в оргкомитет представлены презентации результатов 243 социальных проектов (список — по ссылке).

Самыми популярными номинациями оказались: «Лучшие социальные проекты в сфере экологии», «Лучшие партнерские проекты организаций социальной сферы. Атмосфера общих дел», «Лучшие проекты в сфере популяризации достопримечательностей региона», «Лучшие социальные проекты по сохранению памяти о выдающихся земляках «Территория благодарности — Дон», «Лучшие проекты по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Безусловным лидером по количеству конкурсных заявок стала номинация «Лучшие социальные проекты по развитию межпоколенческих связей «Эстафета поколений». Популярность экологической тематики обусловлена проводимым в текущем году в России Годом экологии. Ответом на Послание Президента России Федеральному Собранию, в котором содержался призыв создавать в России «атмосферу общих дел», стала реализация социальных проектов партнерами: учреждениями социальной сферы Ростовской области и гражданскими активистами.

По данным оргкомитета конкурса, большинство менеджеров социальных проектов, представивших заявки на конкурс, работают в организациях высшего, среднего и дошкольного образования, в центрах реабилитации детей и подростков, в учреждениях культуры и в НКО.

Члены оргкомитета конкурса отметили также высокую активность в социальном проектировании жителей не только областного центра, но и сельских территорий: жители Неклиновского района представили на конкурс 19 социальных проектов, заняв второе место в неофициальном рейтинге, уступив только менеджерам социальных проектов из Ростова-на-Дону, представившим на конкурс 52 социальных проекта.

На третьем месте — менеджеры социальных проектов города Шахты, представившие 16 проектов, четвертое место занял Аксайский район (12 проектов), пятое — Новошахтинск (11 проектов), шестое — Целинский район (10 проектов), города Волгодонск и Новочеркасск разделили седьмое место: менеджеры социальных проектов из этих городов представили на конкурс по 9 проектов, город Таганрог занял восьмое место, гражданские активисты представили на конкурс 8 проектов, реализуемых в этом городе. Всего в конкурсе приняли участие жители 44 городов и районов Ростовской области.

Член ОП РФ Леонид Шафиров отметил традиционно высокую активность педагогов, школьников и воспитанников кадетских корпусов, сотрудников детских дошкольных учреждений в социальном проектировании. Они заняли первое место в неформальном отраслевом рейтинге участников конкурса, представив 110 социальных проектов.

Второе место — у центров реабилитации детей и подростков и центров социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов (48 проектов). Студенты и преподаватели высших и средних специальных учебных заведений заняли третье место, представив 40 проектов, четвертое место — у НКО (16 проектов), у учреждений культуры — пятое место (15 проектов).

Среди участников конкурса есть также представители СМИ, предпринимательского сообщества, что, по словам члена ОП РФ, будет способствовать росту межсекторного сотрудничества.