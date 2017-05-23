аталья Потанина требует отсудить у миллиардера 849,2 млрд рублей

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Экс-супруга президента "Норильского никеля" Владимира Потанина снова подала на него в суд. На этот раз Наталья Потанина требует отсудить у миллиардера 849,2 млрд рублей. Адвокат Мария Рулькова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

Бывшая супруга президента "Норильского никеля" Владимира Потанина подала иск к миллиардеру на 849,2 млрд рублей, сообщает Forbes.

Пресненский суд Москвы назначил дату рассмотрения нового иска Натальи Потаниной к экс-супругу на 14 июня.

Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций этих компаний. Кроме того, экс-супруга хочет разделить права акций "Норильского никеля" и "Полюс золото", а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

Брак Потаниных расторгнут в 2014 году. В списке 500 миллиардеров бизнесмен занимает 51-ю строчку.

Адвокат Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Мария Рулькова в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

"Сумма, конечно, очень большая, но иск заявлен, принят к производству и должен быть рассмотрен. Каких-то законодательных запретов по поводу раздела имущества в нашем законодательстве не существует. Иск был заявлен мотивированным, иначе его суд просто бы не принял. То есть должны быть конкретно указаны суммы, предоставлены подтверждающие документы, которые эти суммы обосновывают. Видимо, раньше были какие-то сложности с установлением данного имущества или этого нельзя было сделать в рамках прошлого процесса", – сказала Мария Рулькова.

По ее мнению, рассмотрение данного дела может продолжаться не один год.

"Дело будет очень долгое, если к мировому соглашению бывшие супруги не придут. Может, даже не один год будет дело рассматриваться. Конечно, можно было бы заключить соглашение, но поскольку иск уже подан, то, скорее всего, до суда договориться им не удалось", – отметила адвокат.