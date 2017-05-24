Путин предложил повысить зарплаты некоторым категориям бюджетников

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Президент РФ Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции для тех категорий бюджетников, которые не отмечены в майских указах от 2012 года.

«Прошу не затягивать, мы должны обсудить это в ближайшее время, имею ввиду, что сейчас активно идет работа над подготовкой бюджета на 2018 год», — отметил президент

Тема повышения зарплат в бюджетной сфере касается миллионов россиян. Владимир Путин напомнил, что согласно "майским указам", в 2018 году необходимо выйти на заданные параметры повышения зарплат по "указным" категориям бюджетников. "В целом, заявленные обязательства исполняются", - констатировал глава государства.

Источник: ТАСС