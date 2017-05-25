Студенты-медики ДНР выступили в Курске на научно-практической конференции «Семья в современном мире»

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В Курском государственном медицинском университете состоялась научно-практическая конференция «Семья в современном мире», на которой выступили с докладами студенты Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького (ДНР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР. Нашу Республику представляли студентки 1 медицинского факультета София Арзуманян с докладом «Детекция генотипов вируса папилломы человека, ассоциированных с дисплазией шейки матки» и Екатерина Гужова с докладом «Влияние поведенческих факторов на репродуктивное здоровье молодежи». Выступления студентов из Донецка произвело хорошее впечатление, организаторы выразили благодарность ДонНМУ им. Горького за подготовку интересных докладов. После секционных заседаний профессор Марина Газазян, академик РАЕН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, член Правления Российского общества акушеров-гинекологов, побеседовала с нашими студентами и пригласила их принять участие в III Межрегиональной конференции Российского общества акушеров-гинекологов «Женское здоровье». Также студенты побывали на экскурсии в областном перинатальном центре. Марина Газазян высказала желание сотрудничать и поддерживать связь с нашим медицинским университетом, интересовалась работой студенческого научного сообщества кафедры акушерства и гинекологии, которой руководит профессор Андрей Чурилов. Кроме того, студентки ДонНМУ как будущие акушеры-гинекологи побывали на конференции «Женское здоровье», где прослушали доклады профессоров и ведущих специалистов Москвы, Курска, Новосибирска, Воронежа, Белгорода. По итогам выступлений студентам Донецкого национального медицинского университета вручили сертификаты и подарили печатные издания конференции. Докладчики из Москвы поделились электронным вариантом своих работ для того, чтобы передать нашей молодой Республике опыт лечения и диагностики ведущих клиник РФ.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©