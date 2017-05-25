Администрация Новороссийска нарушала закон о защите конкуренции

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Апелляционный суд подтвердил законность решения Краснодарского УФАС России, которым в действиях администрации муниципального образования город Новороссийск установлено нарушение требований части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Решением Краснодарского УФАС России от 10.10.2016 в действиях администрации муниципального образования город Новороссийск, выразившихся в неправомерном отказе ООО «Торговый центр «Меркурий» в проведении ярмарки, признан факт нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Не согласившись с указанным решением, администрация муниципального образования город Новороссийск обратилась в арбитражный суд Краснодарского края.

14 февраля 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность решения Краснодарского УФАС России.

Не согласившись с решением суда, администрация муниципального образования город Новороссийск обратилась в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлением об отмене решения Арбитражного суда Краснодарского края и признании недействительным решения Краснодарского УФАС России.

22.05.2017 Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление об отказе администрации муниципального образования город Новороссийск в удовлетворении апелляционной жалобы.

Источник: Пресс-служба Краснодарского УФАС России