В Новороссийске состоялся строевой смотр личного состава и техники отделов ГИБДД Черноморского побережья

/В России/

На территории города-героя Новороссийск 25 мая 2017 года состоялся строевой смотр личного состава и техники отделов ГИБДД и строевых подразделений ДПС Черноморской зоны.

На площадке , напротив морского университета им. Ушакова собралось более 100 патрульных автомобилей и более 500 сотрудников из ближайших населенных пунктов. Сотрудники города-курорта Анапа, г. Геленджик, г.Темрюк, г. Горячий ключ, г.Абинск, г.Крымск, ст.Северская и других подразделений прибыли в город-герой, чтобы показать свою готовность к проведению летнего курортного сезона. Ведь именно Черноморское побережье - станет визитной карточкой Краснодарского края.

Руководство УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю проверили состояние патрульных автомобилей, наличие необходимой технической документации, а также внешний вид сотрудников полиции, знание руководящих и законодательных документов, умение осуществлять регулировчно- распорядительные функции на дороге.

Руководители еще раз обратили внимание сотрудников на вежливое и корректное обращение с гражданами, личную дисциплинированность и ответственность. Выразили уверенность, что личный состав вверенных подразделений обеспечит безопасность дорожного движения и внесет свой вклад в то, чтобы дороги Краснодарского края стали безопасными не только для жителей, но и для гостей нашего благодатного края.