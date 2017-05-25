Священник разглядел половой орган на пасхальном фото

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Прекращено дело в отношении женщины, разместившей в соцсети изображение кулича и яиц.

Суд Красноярска прекратил административное дело в отношении пользователя социальной сети "ВКонтакте" Ирины Кудиновой, разместившей на своей странице изображение пасхального кулича и пасхальных яиц, и якобы оскорбившей тем самым чувства верующих, сообщил её адвокат.

"Сегодня мировой судья судебного участка №65 в Красноярске прекратил дело в отношении Кудиновой в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения", - уточнил собеседник агентства.

В апреле этого года прокуратура Красноярска получила сообщение, что в соцсети "Вконтакте" размещена фотография, на которой были изображены пасхальный кулич и пасхальные яйца. Заявитель, и впоследствии прокуратура расценили данную композицию как изображение фаллического символа. К расследованию был привлечён специалист в области православия. По заявлению специалиста "отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное". И потому изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания.

В отношении автора поста в соцсети Кудиновой возбудили дело по статье "Умышленное осквернение предметов религиозного почитания" (часть 2 статья 5.26 КоАП РФ)", - рассказал адвокат Васин.

Пострадавшими по делу выступили иерей Храма Архистратига Михаила и чуда его в Хонех и его прихожане.

Источник: РАПСИ