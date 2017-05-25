Летчики Балтийского флота провели учебный воздушный бой в небе над Калининградской областью

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Группа многоцелевых истребителей Су-27 авиабазы морской авиации Балтийского флота в рамках плановых полетов провела учебный воздушный бой и выполнила перехват заданной воздушной цели над Калининградской областью.

Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Кроме того, экипажи Су-27 также отработали элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом боевом порядке.

Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

С начала года пилоты морской авиации выполнили около 30 полетов по обеспечению сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств над акваторией Балтийского моря. Более 30 летчиков авиационной части повысили классную квалификацию, выполнив квалификационные полеты в различных гидрометеорологических условиях.

Источник: пресс-служба Балтийского флота