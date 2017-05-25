Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по морской цели

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Малый противолодочный корабль «Казанец» и базовый тральщик «БТ-115» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота успешно отработали в море элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по морским целям.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Финского залива, корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.

Во время выхода в море экипажи малого противолодочного корабля и базового тральщика провели комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

После артиллерийских стрельб кораблями были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Курсовая задача (К-2) для всего плавсостава Балтийского флота является экзаменом на боевую зрелость. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

Источник: пресс-служба Балтийского флота