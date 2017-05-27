В России за три месяца изъяли 5 млн литров контрафактного алкоголя

/В России/

За первый квартал 2017 года в России было изъято 5 миллионов литров контрафактной алкогольной продукции.

Эта в два раза больше конфиката, чем за тот же период прошлого года. В прошлом году было изъято порядка 2,3 миллиона литров. Росалкогольрегулирование связывает такой рост показателей с эффективной работой по борьбе с теневым рынком алкоголя и взаимодействию Росалкогольрегулирования с МВД, ФСБ, прокуратурой и ФНС.

Чаще всего подделывают и незаконно производят крепкий алкоголь — водку, коньяк, виски и ром под марками известных брендов.

Рынок нелегальной алкогольной продукции в России составляет от 800 млн до 1 млрд литров. Чаще всего контрафакт низкого качества делают в гаражах и подвалах, поэтому пресечь производство таких напитков очень трудно, считает директор Центра федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По заявлению президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, вино практически не подделывают.

«Доля нелегального вина сейчас составляет 0,1%. Я боюсь, что у молока или творога этот процент больше. Вино проверяется с помощью ЕГАИС, есть система реестров виноградников, то есть оно контролируется в десятки раз лучше, чем любой другой пищевой продукт», — цитирует Поповича RT .

В Краснодарском крае в мае закрыли подпольный водочный завод, на территории которого находилось около 1 млн поддельных федеральных спецмарок, более 10,5 тыс. л этилового спирта и не менее 37 тыс. бутылок поддельного алкоголя.

Источник: RT