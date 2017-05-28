Инженеры Балтийского флота завершили очистку полигонов от взрывоопасных предметов после зимнего периода обучения

/В России/

Военные инженеры Балтийского флота завершили сплошную очистку сухопутных полигонов флота в Калининградской области от неразорвавшихся боеприпасов после окончания зимнего периода обучения.

Общая площадь разминирования на полигонах Хмелевка, Правдинский и Добровольский составила свыше трех тысяч гектаров, где было обнаружено и уничтожено несколько сотен взрывоопасных предметов различных типов и калибров. Уничтожение осуществлялось небольшими партиями с использованием накладных зарядов.

Военнослужащие, участвующие в очистке, были полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов. Всего к мероприятиям по сплошной очистке было привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники.

Сплошная отчистка полигонов проводится два раза в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных, тактических полях. Среди прочего проводится очистка авиационных полигонов от неразорвавшихся боеприпасов после проведений летно-тактических учений.

Источник: пресс-служба Балтийского флота