Мотострелки готовы обеспечить эвакуацию жителей Ставрополья из затопленных районов

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200 военнослужащих и 30 грузовых автомобилей повышенной проходимости из состава мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, подготовлены для оказания экстренной помощи в эвакуации населения Ставропольского края, пострадавшего от наводнения.

Для усиления оперативной группировки войск, сформированной по решению командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, приведен в готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации инженерно-саперный полк, дислоцированный в Кабардино-Балкарии. Личный состав инженерной воинской части готов выполнить задачи по очистке русел рек, а также откачке паводковых вод из подвалов жилых домов и административных зданий.

Ранее сообщалось о создании на территории Ставропольского края оперативной группы по оказанию помощи населению в ликвидации последствий наводнения.

В состав оперативной группы также включены силы железнодорожной бригады и трубопроводного батальона соединения МТО ЮВО.

В региональном центре ЮВО организовано взаимодействие с администрацией края и оперативным штабом МЧС.

Всего в войсках округа для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 15 территориальных и 4 отдельных местных гарнизонах округа в 4-х часовой готовности содержатся 17 отрядов общей численностью около 10 тыс. человек и более 1500 единиц военной и специальной техники.

Военные специалисты ЮВО способны выполнить проверку качества источников воды, очистку и дезинфекцию поселковых дорог, дворов, придомовых территорий, организовать временные переправы на реках в местах разрушенных мостов, оказать медицинскую помощь жителям пострадавших населенных пунктов, а также обеспечить доставку гуманитарных грузов, используя технику повышенной проходимости и авиацию.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа