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Морская авиация получила очередную партию истребителей Су-30 СМ

Парк самолетов морской авиации Балтийского флота в Калининградской области пополнился еще двумя новейшими многоцелевыми истребителями Су-30 СМ.

На аэродром в г. Черняховске Калининградской области прибыли еще два истребителя Су-30СМ, который вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота. Самолёты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет в Калининградскую область.

В торжественной церемонии встречи самолетов приняли участие представители командования морской авиации флота и личный состав авиабазы.

В общей сложности, за последние шесть месяцев на Балтийский флот поставлено три истребителя данного типа. Первый Су-30СМ прибыл в авиабазу морской авиации в декабре 2016 года.

В рамках Государственного оборонного заказа в 2017 году в морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

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Категория: Новости / В России

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