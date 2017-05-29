Разведчики ЮВО провели тактические учения

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На учебно-тренировочных комплексах Южного военного округа (ЮВО), расположенных в Республике Северная Осетия-Алания и Ставропольском крае завершились тактические учения с разведывательными подразделениями общевойсковых объединений ЮВО.

Особое внимание в ходе практических занятий уделялось совершенствованию навыков поиска и обнаружения целей в тылу условного противника, скрытному передвижению, маскировке при выполнении учебно-боевых задач, в том числе в условиях горно-лесистой местности. В ходе учения разведчики обнаружили защищенные мобильные командные пункты условного противника и передали координаты на огневые позиции подразделений ракетных войск и артиллерии.

Обучение проходило по специально разработанной программе, которая включала занятия по тактике ведения боя в различных условиях местности, совершенствование навыков владения современным оружием, военной и специальной техникой, средствами разведки и спецсвязи, а также по альпинистской подготовке.

Для выполнения этих задач военнослужащие разведчики применяли бронеавтомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун».

Ранее сообщалось, что по решению Минобороны России в общевойсковых объединениях ЮВО сформированы разведывательные роты специального назначения. Разведчики будут работать в тылу противника, а затем сообщать координаты целей для ракетных комплексов «Искандер» и высокоточных систем залпового огня «Ураган». Причем у каждой армии ВС РФ будет своя рота. Похожие задачи были у советских спецназовцев во время войн в Афганистане и Чечне - разведчики координировали огонь артиллерии и ВВС и приносили огромную пользу армии.

Источник: пресс-службыа Южного военного округа