Движению «ЮНАРМИЯ» исполнился ровно год

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28 мая 2017 года, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел II Слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В этот день движению исполнился ровно год.

На него собрались более 400 делегатов от региональных штабов со всей страны. В пленарном заседании, которое состоялось в рамках Слета приняли участие статс-секретарь заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков, представители Администрации Президента России, депутаты Совета Федерации и Государственной Думы, представители региональных властей и командования военных округов. Руководители общественных молодежных и ветеранских движений. Почетное место занимали учредители Движения Герои Советского Союза Артур Чилингаров и генерал-полковник Валерий Востротин, председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков, первый заместитель председателя совета Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Виктор Бусловский, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике подполковник Светлана Хоркина. Основная цель – подведение итогов работы за отчетный период и определение основных направлений развития ЮНАРМИИ. В начале пленарного заседания к юнармейцам с приветственным словом от Министра обороны Российской Федерации обратились заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков. Делегаты на пленарном заседании обсудили перспективы развития Движения, передовой опыт военно-патриотического воспитания и методы популяризации ЮНАРМИИ. В перерывах юнармейцы принимали участие в соревнованиях по мини-футболу, испытали свою ловкость на скалодроме, прошли полосу препятствий и показали класс в воркауте. Также ребята могли устраивать бои на радиоуправляемых моделях танков, проверить меткость в лазерном тире и сыграть в велооркестре. Перед началом праздничного концерта, посвященного Дню ЮНАРМИИ, Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу подвел итоги деятельности первого года существования ЮНАРМИИ. Затем глава военного ведомства осмотрел выполнение хода строительных работ летнего полевого лагеря Движения. Расположенный в парке «Патриот» палаточный лагерь станет одним из трех первых в сети летних полевых лагерей ЮНАРМИИ. Закончились мероприятия Слета осмотром музейного комплекса и центра военно-тактических игр парка «Патриот».

Источник: Сайт Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»