Плановые работы в филиале «Таманский групповой водопровод»

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В связи с выполнением ООО «ЮгГазСеть» мероприятий по врезке участка построенного магистрального водовода В-17, а также переключения участка напорного коллектора насосной станции 2-го подъема с 07.00 часов 31 мая до 12.00 часов 01 июня 2017 года будет прекращена подача воды потребителям:

ст. Старотитаровская, пос. Стрелка, хут. Белый, ст. Вышестеблиевская, пос. Виноградный, ст. Тамань, пос. Прогресс, пос. Таманский, пос. Артющенко, пос. Веселовка, пос. Волна, пос. Приморский, хут. Соленый, ст. Ахтанизовская, пос. Пересыпь, пос. За Родину, ст. Запорожская, пос. Красноармейский, пос. Ильич, пос. Батарейка, пос. Приазовский, ст. Фонталовская, пос. Кучугуры, пос. Сенной, пос. Юбилейный, пос. Волна Революции.

Источник: ООО «Югводоканал»