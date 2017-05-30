Аграриев ждут новые налоги - на навоз и помет

/В России/

Аграрии по всей стране в конце 2017 года могут столкнуться с новой проблемой — необходимостью платить крупные налоги за использование навоза и помёта, которые неожиданно причислили к отходам 3-4 класса опасности.

Об этом на заседании регионального парламента рассказал сенатор Сергей Лисовский.

По его словам, навоз и помёт птицы в 2014 году были «незаметно» переведены в отходы соответствующих классов опасности из категории органических удобрений. И регулированием этого вопроса теперь занимается не Минсельхоз, а Министерство природных ресурсов и экологии.

«Если закон начнёт работать, как прописан, наш сельхозпроизводитель должен будет платить огромные налоги за использование навоза и помёта. Техник, который раньше перевозил, буртовал, распылял эти удобрения на поля, должен будет получать лицензию. Техника, которая используется при перемещении навоза и помёта, должна быть лицензирована и стоять отдельно от другой техники», — рассказал Лисовский. При этом он отметил, что все понимают, что в средних и малых предприятиях один трактор и один механизатор обрабатывают все поля.

Налог на экологический сбор, который должен будет платить сельхозпроизводитель, обойдется для свинокомплекса в 100 тысяч голов в сумму 130 миллионов рублей в год. «Всем предприятиям, видимо, надо закрываться», — сделал вывод Лисовский.

«Видимо, закон писали люди, которые вообще не понимают в сельскохозяйственном производстве. Например, туда не попали отходы зоопарков, цирков и т. д.», — считает он. Сенатор призвал облдуму высказать свою позицию по этому вопросу и работать в этом направлении вместе. В свою очередь Лисовский отметил, что начал отрабатывать вопрос с Минсельхозом и Минприроды.

Источник: Znak.com