Резервуары питающие водой Геленджик и Новороссийск очистсили, промыли и дезинфекцировали

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В целях улучшения качества предоставления услуги по водоснабжению специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» провели плановые работы по чистке, мойке и дезинфекции двух резервуаров чистой воды объемом по 3000 кубометров на насосной станции четвертого подъема НС-4. Данная станция обеспечивает питьевой водой города Новороссийск и Геленджик, а также населенные пункты Черноморского побережья.

Процесс очистки резервуаров состоял из нескольких этапов: слива воды, очистки боковых стен и дна емкостей с удалением скопившегося осадка, обязательной дезинфекции и повторной промывки водопроводной водой. Далее резервуары заполнили чистой водой и после подтверждения удовлетворительных результатов химико-бактериологических анализов проб воды запустили в технологический процесс.

Стоит отметить, что на период промывки подача питьевой воды осуществлялась в обычном режиме без временных отключений и ограничений, так как работы проходили вначале на одном резервуаре, а потом на втором.

Плановые работы по чистке, мойке и дезинфекции резервуаров чистой воды проводятся ежегодно во всех подразделениях предприятия. Резервуары являются одними из их основных сооружений в системе водоснабжения, которые позволяют контролировать и равномерно подавать воду потребителям в необходимом количестве в любое время суток. Так же они обеспечивают надежность и бесперебойность работы систем.

Всего в 2017 году планируется прочистить 22 резервуара чистой воды объемом от 500 до 3000 кубометров воды.

Источник: ООО «Югводоканал»