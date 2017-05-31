«Дочка» украинского провайдера заблокировала «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассников» в Крыму
Клиенты крымского провайдера ООО "Телесвіт" стали жаловаться на блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые ранее запретили на Украине.
ООО "Телесвіт" является дочерним предприятием компании "Воля" - украинского интернет провайдера. 22 мая "Воля" официально оповестила клиентов блокировке российских соцсетей согласно указу президента Украины.
В компании "Телесвіт" отметили, что указанные сервисы в данный момент заблокированы, но в ближайшее время будут работать.
На вопрос о том, работает ли провайдер "Воля" на территории оккупированного Крыма, в техподдержке ответили: "Нет. Это представитель компании "Воля" - "ООО Телесвіт".
"Доступ действительно был ограничен, но сейчас ведутся работы по разблокированию данных сервисов", - отметили в крымской техподдержке "Воли".
Источник: Экономическая Правда