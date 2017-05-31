Минэкономразвития: в ближайшие 20 лет роста пенсий не будет

/В России/

Минэкономразвития прогнозирует до 2035 года практически нулевой реальный рост пенсий. Это указано в целевом варианте макропрогноза-2035.

Прогноз предполагает повышение пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Число пенсионеров к 2035 году сократится на 23%, или на 7 миллионов человек, в сравнении с 2017 годом. при росте занятых на 1 миллион.

Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются, пишут «Ведомости» .

По прогнозу в пересчете на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия в 2035 году составит чуть более 13 тысяч рублей, а пенсия неработающего пенсионера увеличится примерно до 15,5 тысяч руб. В расчетах заложена индексация пенсии только неработающим пенсионерам.

Все последние предлагаемые новации в пенсионной сфере, например перевод фиксированной выплаты на бюджет или экономия на трансферте, похожи на попытку сделать из страховых пенсий пособие по бедности, тревожится замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Источник: «Ведомости»