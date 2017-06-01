НСА: застраховавшие посевы аграрии Ставрополья могут получить страховые выплаты по ущербу от урагана

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В последние дни мая Юг России оказался во власти мощного урагана. Так, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии сильный ветер повредил жилье, строения, посадки, а из-за непрекращающихся дождей реки вышли из берегов, затопив не только населенные пункты, но и сельхозугодья. В некоторых районах региона выпал сильный град, также нанесший серьезный ущерб аграриям. И только сельхозпроизводители, застраховавшие посевы, могут рассчитывать на возмещение убытков от страховых компаний.

По словам президента НСА Корнея Биждова, Ставропольский край традиционно находится в лидерах по страхованию сельскохозяйственных рисков. Органы АПК края не только правильно администрируют субсидирование, но и проводят системную информационно-разъяснительную работу с аграриями. На состоявшемся 1 февраля 2017 года в Москве Всероссийском агрономическом совещании, организованном Минсельхозом РФ, НСА выразил аграрному ведомству Ставрополья благодарность за высокие достижения в развитии сельхозстрахования с господдержкой в области растениеводства

«По итогам 2016 года Ставропольский край занял первое место среди регионов РФ по застрахованной на условиях господдержки площади посевов, превысившей полмиллиона га; в крае были заключены договоры на страхование 520 тыс. га полей и посадок, ответственность страховщиков составила 18,9 млрд рублей, - говорит Корней Биждов. – И в этом году Минсельхоз Ставрополья, несмотря на неготовность нормативной базы и включение расходов на страхование в «единую субсидию», не отказался от страхования с государственной поддержкой. Гибель посевов в результате стихийного бедствия является страховым случаем, и застраховавшим в соответствии с требованиями профильного закона посевы аграриям положена страховая выплата».

По данным НСА, в период с 2012 по 2016 год сельхозпроизводители Ставрополья получили 719 млн рублей страховых выплат. Основной причиной выплат был суховей- 47%; выплаты были произведены также из-за атмосферной и почвенной засухи – 36%, а на градобитие пришлось чуть больше 10% страховых случаев. Больше всего страховых выплат осуществлено по зерновым и масличным культурам - 67%.

Чтобы обеспечить оперативное взаимодействие Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, сельхозтоваропроизводителей региона и страховых организаций-членов НСА, в Национальном союзе агростраховщиков сформирована комиссия по мониторингу чрезвычайной ситуации. А также открыта горячая линия, по которой сельхозтоваропроизводители могут получить необходимую консультацию. Официальное письмо с этой информацией НСА отправил в региональные органы управления АПК и Минсельхоз РФ.

Источник: Пресс-служба Национального союза агростраховщиков