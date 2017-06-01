Прогнозы Национального союза агростраховщиков о неизбежном падении агрострахования реализовались

/В России/

По данным Центробанка, в I квартале 2017 года было заключено чуть более 25 тыс. договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее заметный спад – почти на 70% зафиксирован по страховым договорам с государственной поддержкой.

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, такие результаты были предсказуемы – об этом НСА неоднократно предупреждал органы власти и, в первую очередь, Министерство сельского хозяйства, подчеркивая, что дестабилизация условий субсидирования неизбежно даст существенный негативный эффект.

«Основные причины такого падения на рынке аграрного страхования общеизвестны, - говорит Корней Биждов. – Это включение расходов на страхование в «единую субсидию» - когда органы АПК вынуждены финансировать, в первую очередь, текущие производственные задачи, направленные на обеспечение посевной. Необеспечение уполномоченным органом по состоянию на 1 июня 2017 года утвержденной нормативной базы фактически стало причиной срыва договорной кампании по яровому севу в 2017 году. Еще одна причина падения - наказание штрафами ряда регионов за целевые показатели, которые не были выполнены как раз из-за недосубсидирования договоров 2016 года на 2 млрд рублей. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в результате всех этих действий у устойчивых страховщиков появилось настороженное отношение к такому сегменту, как страхование сельскохозяйственных рисков из-за невозможности прогнозировать действия властей по субсидиям».

В результате общие сборы страховщиков по страхованию с господдержкой в I квартале 2017 снизились на 42% по сравнению аналогичным периодом 2017 года. Вместе с тем сборы агростраховщиков по договорам без господдержки увеличились на 22% . Необходимо иметь в виду, что в силу особенностей учёта большая часть договоров до момента получения субсидий может отражаться в показателях несубсидируемого страхования.

По словам Корнея Биждова, не может не настораживать тот факт, что в шести субъектах РФ страховая премия и вовсе оказалась «отрицательной» - это свидетельствует о начале расторжения ранее заключенных договоров страхования из-за неполучения аграриями субсидий, в том числе в ведущих сельскохозяйственных регионах – Краснодарском крае, Воронежской области, Республике Татарстан. Свою лепту в эту статистику внес и отказ от субсидирования уже заключенных и оплаченных аграриями договоров 2016 года, в результате чего образовалась задолженность в размере 2 млрд рублей.

Одновременно со снижением страховой премии произошел резкий рост страховых выплат по страхованию с господдержкой: в I квартале 2017 выплаты более чем в 2,5 раза превысили показатели за аналогичный период годом ранее. Основной объем выплат по страховым случаям зафиксирован в Самарской области, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Татарстан. Прежде всего это связано с неблагоприятными климатическими и особо опасными явлениями во многих регионах.

Негативная тенденция по заключению договоров сельхозстрахования с господдержкой наблюдается почти во всех регионах страны. Так, Ростовская область, лидировавшая по страхованию урожая в I квартале 2016 года (сборы составили 217 млн рублей), в этом году сократила объемы страхования на 98% - до 3,7 млн рублей. Все эти негативные тенденции в агростраховании происходят на фоне резко ухудшившейся агроклиматической ситуации в целом по стране - майского похолодания, штормовых и ураганных явлений, градобития и других природных катаклизмов, которые могут серьезно повлиять как на урожай, так и на финансовое благополучие сельхозпроизводителей. А в конечном итоге – на продовольственную безопасность страны.

СПРАВКА

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.

Источник: Пресс-служба Национального союза агростраховщиков