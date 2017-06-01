Кольцевание птиц провели в Имеретинской низменности

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В Имеретинской низменности на территории природного орнитологического парка прошли сезонные работы по отлову и кольцеванию птиц.

Весенняя миграция птиц — это интересное время для орнитологов, так как через территорию природного парка проходит Причерноморский миграционный путь, на пролёте здесь наблюдаются более 120 видов птиц.

Отлов и кольцевание птиц проводятся весной и осенью с целью изучения миграций, их направлений и сроков, а также для уточнения видового состава.

За период с 10 по 19 мая текущего года в результате проведения научно-исследовательских работ было отловлено более 400 пернатых, представителей 31-го вида. Попадались такие виды, присутствие которых без отлова выявить непросто, например: садовая славка, болотная камышевка и камышевка-барсучок, южный и обыкновенный соловьи. Были и неожиданные встречи — зимородок, розовые скворцы, ушастая сова и даже летучая мышь.

В среднем птицы проводят в руках специалистов 5-10 минут. Их кольцуют, проводят стандартные измерения: длина крыла, клюва, цевки, хвоста, взвешивают и выпускают на волю.

Из-за непогоды 15 мая мигрирующим птицам пришлось прервать свой путь, в этот день орнитологи окольцевали рекордное количество пернатых — 103 особи. Так же большое количество птиц фиксировалось на протяжении последующих двух дней - до момента прохождения циклона.

Мероприятие проводиться уже второй год в рамках реализации Соглашения о научном сотрудничестве между подведомственным министерству природных ресурсов Краснодарского края ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» и ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

Кроме кольцевания, ученые проводят и другие исследования: продолжают изучать роль перелетных птиц в переносе карантинного заболевания растений — бактериального ожога плодовых культур, ограниченно распространенного на территории Российской Федерации.

Сейчас все собранные полевые записи проходят обработку и вносятся в базу данных, анализы бактериальных проб направлены в лабораторию для дальнейших исследований.

Очередной этап работ по отлову и кольцеванию мигрирующих птиц запланирован на середину августа — время начала осенней миграции.

В конце года специалистами природного орнитологического парка будет сформирован итоговый отчет, который будет направлен в Центр кольцевания птиц России.

Источник: Министерство природных ресурсов Краснодарского края.