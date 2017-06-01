Краснодарское водохранилище работает в штатном режиме

/В России/

В связи с прошедшими на территории Кубани осадками, сброс воды из Краснодарского водохранилища был увеличен до 1200 м3/с.

В настоящее время водохранилище работает в режиме срезки пика паводка (штатный режим).

По состоянию на 1 июня 2017 года приток воды в Краснодарское водохранилище составляет 1130 м3/сек, сброс - 1148 м3/сек. В настоящий момент запас уровня водохранилища составляет 162 см., запас ёмкости - 661 млн. м3. Искусственное море заполнено на 76,3 %.

«Противопаводковая призма (запас) заполнена на 33%, - отмечает заместитель руководителя Кубанского бассейнового водного управления Станислав Сапранов.

- В ближайший период планируется поддерживать сбросной расход в пределах 1100-1200 м3/сек с целью освобождения противопаводковой ёмкости. Водохозяйственная обстановка стабилизируется. Водохранилище работает в штатном режиме, наши специалисты постоянно мониторят ситуацию».

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю