Около 300 младших специалистов-выпускников учебных центров Минобороны РФ прибыли в российскую военную базу в Абхазии

/В России/

Около 300 младших специалистов, прошедших 3-месячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, прибыли в российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, для дальнейшего прохождения военной службы по призыву.

В квалификацию новобранцев входят до 40 военно-учетных специальностей, в т.ч. механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, связисты и кодировщики, вожатые караульных и миннорозыскных служебных собак, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», а также специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

В настоящее время с прибывшим пополнением проводятся комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. Психологи соединения проводят специальное анкетирование и тестирование, для оценки важнейших психологических, психофизиологических и социально-психологических характеристик личного состава.

В связи с тем, что военная служба будет проходить в условиях повышенной влажности и жаркого климата Абхазии, новобранцы пройдут тщательное медицинское обследование.

На территории военной базы в городе Гудаута созданы все условия для скорейшей адаптации молодого пополнения. Прибывших военнослужащих разместили в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами, системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными комнатами, в которых военнослужащие могут не только выпить чаю, но и почитать свежую прессу, сыграть в настольные игры.

В соединении организовано питание с элементами буфетного обслуживания по принципу «шведского стола», к услугам молодых солдат на выбор несколько первых и вторых блюд, охлаждаемый салат-бар, который позволяет составить индивидуальный вариант салата на любой вкус.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа