Инженеры Балтийского флота обезвредили 4000 боеприпасов времен войны

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За пять месяцев текущего года военные инженеры Балтийского флота обезвредили около 4000 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

С начала 2017 года на территории Калининградской области группы разминирования соединений и частей береговых войск Балтийского флота, а также специалисты полка морской инженерной службы флота обезвредили свыше 4000 боеприпасов различных калибров времен Великой Отечественной войны. В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 200 миллиметров, а также минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты.

Операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводятся группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно. Только в течение мая группы разминирования Балтийского флота выезжали на места обнаружения боеприпасов более 30 раз, обезвредив порядка 400 снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Калининграда и Калининградской области.

По словам представителей морской инженерной службы Балтийского флота, подавляющее большинство опасных находок обнаруживается в местах ведения активных боевых действий, а также при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей.

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота, где уничтожаются методом подрыва.

Источник: пресс-служба Балтийского флота