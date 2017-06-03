Подразделения мотострелковой дивизии в Ростовской области подняты по тревоге

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По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова с целью проверки боевой готовности впервые поднята по тревоге 150 мотострелковая дивизия, дислоцированная в Ростовской области.

По замыслу мероприятий боеготовности, подразделения 150 мотострелковой дивизии были приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав получил задачу выдвинуться в указанные районы на незнакомые полигоны округа комбинированным способом, том числе железнодорожным транспортом, самолетами военно-транспортной авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО и в составе механизированных колонн на расстояние свыше 500 км.

По прибытии в назначенный район с военнослужащими будут проведены контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, специальной и физической подготовкам, вождению боевых машин и др. Кульминацией проверки мероприятий боеготовности подразделения станет проведение тактического учения на незнакомом полигоне.

Ход занятий и тактического учения будет сопровождаться информацией принятой от подразделений БЛА.

Всего к проверке боевой готовности 150 мотострелковой дивизии привлечено более 2 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники.

1 июня 2017 г. в 4:00 (мск) по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова часть соединений были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности.

К проверке привлечены соединения и воинские части, дислоцируемые в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае. Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Источник: пресс-служба Южного военного округа