На Балтийском флоте проходят учебно-тренировочные занятия со специалистами спасательных парашютно-десантных групп

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В ходе практических занятий военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп авиабазы морской авиации Балтийского флота выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по сложным видам подготовки. Среди них – десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/с. Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку.

Подобные занятия проводятся не менее 2 раз в месяц круглый год, в ходе которых спасатели тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях. В частности, отрабатываются навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знака. Поиск и спасение людей – главная составляющая работы спасательных парашютно-десантных групп.

Специалисты службы наряду с сотрудниками регионального МЧС привлекаются к поисково-спасательным операциям, а также осуществляют контроль за исправностью и устраняют неполадки в системах средств спасения летного состава (парашютов, катапульт, аварийных запасов).

Кроме того, специалисты службы проводят обучение летного состава авиабазы морской авиации Балтийского флота по применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям по вынужденному покиданию воздушного судна в случаях нештатных ситуаций при неисправности воздушного судна. В рамках данных занятий в летнем периоде обучения с лётным составом будет совершено более 100 прыжков с парашютом.

Источник: пресс-служба Балтийского флота