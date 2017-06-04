На создание в РФ виртуальной валюты нужно от двух до пяти лет

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Центробанк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. В регуляторе считают, что подобные технологии необходимы.

Эксперт Павел Нефидов высказал мнение, что появление криптовалют – это лишь вопрос времени.

О планах разработать в России собственную виртуальную валюту заявила зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. "До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать", – сообщила она во время Петербургского международного экономического форума. "На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени", – добавила Скоробогатова.

Криптовалюты – это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Ранее российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют. Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за подобные действия не установлена.

Самым известным примером виртуальных денег является биткоин, курс которого в последнее время бьет рекорды. За год криптовалюта подорожала примерно в пять раз и сейчас торгуется в районе 2700 долларов.

Ранее о планах эмитировать собственную электронную валюту говорили Великобритания, Сингапур и Китай.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что все крупные страны в ближайшее время встанут перед необходимостью определить свое отношение к виртуальным валютам.

"Древние римляне говорили, что "послушного судьба ведет, упрямого тащит". Дело в том, что вопрос криптовалют и цифровизации всех новых банковских технологий – это только вопрос времени. И в данном случае каждая из стран – крупных игроков на финансовых рынках, наверное, осознала, что либо им придется присоединяться к какой-то валюте, которая отражает интересы участников этого процесса, либо надо каким-то образом адаптировать свою модель, которая будет защищать интересы локального финансового рынка. Поэтому все крупнейшие игроки сейчас активно изучают этот вопрос", – сказал Павел Нефидов.

Он указал, что практическая отдача от таких технологий очень значительна.

"Все эти новые технологии дают прорывной эффект в части прозрачности операций, снижения рисков по различного рода мошенничествам, ну и, естественно, дают резкое повышение эффективности банковских институтов", – отметил Павел Нефидов.

По его мнению, создание условий для внедрения в России виртуальной валюты не займет очень много времени.

Источник: Sputnik