В Волгоградской области начался всеармейский этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

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На полигоне «Прудбой» Волгоградской области прошла церемония открытия Всеармейских конкурсов в рамках армейских игр «Арми-2017».

Свое мастерство на лучшем полигоне страны – Прудбое – будут демонстрировать более 200 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В состязаниях принимают участие порядка 50 единиц военной техники.

7 лучших экипажей танков Т-72Б3 и 6 мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-2 поборются за право представлять Российскую Федерацию на международных армейских играх «Арми-2017».

В Волгоградскую область приехали профессионалы из Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а так же Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра г. Казань – лучшие экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

Победители всеармейского этапа в период с 29 июля по 12 августа 2017 года, будут представлять страну на соревнованиях международного уровня «Танковый биатлон» на полигоне Алабино Московской области и «Суворовский натиск» на полигоне вблизи города Корла Китайской Народной Республики.

В рамках проведения церемонии открытия, всеармейского этапа конкурсов армейских игр прошел динамический показ боевых возможностей мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, штурмовой и армейской авиации итактического воздушного десанта. Демонстрационные мероприятия начались с показа летных и ударных возможностей самолетов Су-24 и Су-25СМ. Также, зрители увидели боевое применение вертолетов Ми-35 и Ми-8 АМТШ, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами по условному противнику и обеспечили высадку тактического десанта.

В ходе показа свои боевые возможности продемонстрировали боевые машины пехоты третьего поколения БМП-3, современные танки Т-90С, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы 2С19 «Мста-С», а так же реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

В завершении мероприятий военнослужащие разведывательных подразделений, выполнив десантирование, представилипоказательные выступления по рукопашному бою.

Состязания на полигоне «Прудбой», которые являются подготовкой к Международным армейским играм «АРМИ-2017», продлятся до 10 июня.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа