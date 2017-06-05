Танкисты поразят бронетехнику условного противника в Адыгее

/В России/

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу на полигоне «Майкопский» в Адыгее.

Около месяца воины-танкисты будут решать различные огневые задачи, в т.ч. по стрельбе из орудий современных танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, уничтожению воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд». Причем средняя дальность до целей составит около 2000 метров, дистанция ведения огня в движении – 700 метров.

Особенностью проведения первых занятий является использование 14,5 мм вкладного ствола, который монтируется в штатное 125-мм орудие танка, применяя боеприпасы меньшего калибра. Это позволяет снизить износ танковой пушки и с меньшими затратами подготовить танковые экипажи к стрельбе штатными снарядами.

Кроме того, механики-водители выполнят упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

В ходе полевого выхода на каждый экипаж отводится не менее 20 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и более 20 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

В завершении полевого выхода танковые подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого отработают различные виды боя, а также выполнят боевые стрельбы из орудий танков по мишеням, имитирующим танки и другую бронетехнику условного противника.

Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов соединения, задействовано до 30 единиц военной техники, в т.ч. новейшие танки Т-72Б3, поступившие на вооружение военной базы в августе прошлого года.