/В России/

В Ялте начинает работу III Международный Ливадийский форум. Его пленарное заседание откроет Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Форум организован в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово». С 2017 года Форум проводится под эгидой Совета Федерации и приобрел статус международного мероприятия. В этом году он посвящен поддержке русского языка и языков народов России, повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного пространства.

Председатель СФ считает проведение Фестиваля и Форума в Крыму знаковыми событиями для Русского мира. «Сегодня особое значение имеет развитие межкультурного пространства, формирование связей между народами России и других стран».

Валентина Матвиенко подчеркивает, что русский язык пользуется уважением и признанием в мире. «Интерес к его изучению, к русской культуре был и остаётся огромным. Важную роль в этом играет то, что русский язык – один из мировых языков».

В рамках форума пройдут три секции. Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев проведет дискуссию«Концепция Русского мира: поворотные моменты истории». На секции «Русский язык: образовательные и правовые аспекты» модератором выступит президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Обсуждение по теме «Литература – культурный символ России. Крымская муза» модерирует ректор МГУ имени М.В.ЛомоносоваВиктор Садовничий.

По окончании работы Ливадийского форума будет принят итоговый документ, содержащий рекомендации в адрес федеральных и региональных органов государственной власти и заинтересованных структур и организаций.

В мероприятиях в Ялте принимают участие Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, первый заместитель Министра культуры РФ Владимир Аристархов, глава Республики Крым Сергей Аксенов , председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов , руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Россотрудничества Любовь Глебова, представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости.

От Совета Федерации участвуют заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов , председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина , другие члены верхней палаты парламента.

Международный фестиваль русской, славянской культуры «Великое русское слово» проходит в Республике Крым ежегодно с 2007 года.

Ливадийский форум, который приурочен к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правоприемником проводившегося до 2013 года украино-российского форума «Взаимодействие». Это открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив русского мира. Традиционное место проведения Форума — Ливадийский дворец и Воронцовский дворец Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Источник: Совет Федерации