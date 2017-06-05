В Сочи судебные приставы арестовали «Infinity»

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Местный житель задолжал в рамках сводного исполнительного производства 493 тысячи рублей. Благодаря работе судебного пристава часть этой суммы удалось взыскать – в ходе неоднократных визитов к неплательщику под арест попали принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ», колеса от «КАМАЗа», а также бытовая техника. Однако основная часть долга оставалась непогашенной – средств, полученных от реализации арестованного имущества, просто не хватало.

Ситуация изменилась в ходе рейдового мероприятия, проведенного судебными приставами совместно с представителями городской администрации и МРИ ФНС №7 г. Сочи. Итогом рейда стал акт описи и ареста автомобиля «Infinity FX35» 2004 года выпуска. По предварительной оценке стоимость транспортного средства составляет 400 тысяч рублей.

Следует отметить, что взыскание налоговых задолженностей – одно из важнейших направлений работы судебных приставов Краснодарского края. Все средства, взысканные в соответствии с исполнительными документами, поступают в бюджеты различных уровней. Рейдовые мероприятия данной направленности регулярно проводятся во всех структурных подразделениях Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

В частности, в Лазаревском районе г. Сочи межведомственные рейды по взысканию налоговых задолженностей осуществляются еженедельно на протяжении нескольких последних лет, что свидетельствует о налаженном взаимодействии между данными структурами и способствует результативному исполнению.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю